Beşiktaş, kupa maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA
Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma koşuları ve oyunlarla başlayan idman, 5’e 2 ve taktiksel çalışmayla sona erdi.
Serdar Kurtuluş, idmanı takip etti
Öte yandan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Serdar Kurtuluş da antrenmanı izledi ve yarın oynanacak Ankaragücü maçında takıma başarılar diledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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