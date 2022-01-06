Euro
15.4467
-0.12%
Dolar
13.6515
-0.12%
Altın
794.7050
-0.02%
Borsa
2,005.29
2.12%
Bitcoin
604.704
-2.81%
BTXN Coin
33.38
-1.96%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C
    Beşiktaş kupa sayısında Fenerbahçe'yi geçti

    Beşiktaş kupa sayısında Fenerbahçe'yi geçti

    Beşiktaş, Süper Kupa'yı kazanarak 3 kupa sayısında Fenerbahçe'yi geride bırakarak 35. kupasını kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 00:08
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 00:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen Süper Kupa'da Beşiktaş ile Antalyaspor, Katar'da karşı karşıya geldi.

    Normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına gidildi.

    Penaltılarda rakibini 4-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

    Beşiktaş kupa sayısında Fenerbahçe yi geçti #1

    BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE'Yİ GEÇTİ

    Bu kupayla Beşiktaş, 3 kupa sayısında toplamda 35 kupa kazandı.

    Bu sayıyla siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin önüne geçti.

    3 kupa sayısında Galatasaray, 56 kupaya sahip olurken Fenerbahçe 34 kupaya sahip.

    Beşiktaş kupa sayısında Fenerbahçe yi geçti #2


    Görüş Bildir