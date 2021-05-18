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    Beşiktaş: Kupa törenine taraftar alınmayacak

    Beşiktaş, yarın saat 19.03'te sahasında gerçekleştirilecek şampiyonluk törenine taraftar alınmayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 13:42
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    Beşiktaş: Kupa törenine taraftar alınmayacak

    Süper Lig'de 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, şampiyonluk kutlamaları konusundaki belirsizlik sona erdi.

    BEŞİKTAŞ DUYURDU

    Etkinlik yarın saat 19.03'te, Vodafone Park'ta seyircisiz olarak düzenlenecek.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig 2020-21 sezonu şampiyonu Beşiktaşımız, şampiyonluk kupasına 19 Mayıs Çarşamba günü saat 19.03’te Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek törenle kavuşacak. Kupa töreni ve lazer gösterisi, saat 21.15’te sona erecek. Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Vodafone Park’a taraftar alınmayacak. Beşiktaşlı sanatçıların birbirinden güzel şarkılarla renk katacağı kupa törenimiz, beIN Sports’tan naklen yayınlanacak."

    Beşiktaş: Kupa törenine taraftar alınmayacak #1

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