Beşiktaş: Kupa törenine taraftar alınmayacak

Beşiktaş, yarın saat 19.03'te sahasında gerçekleştirilecek şampiyonluk törenine taraftar alınmayacağını açıkladı.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, şampiyonluk kutlamaları konusundaki belirsizlik sona erdi.

BEŞİKTAŞ DUYURDU

Etkinlik yarın saat 19.03'te, Vodafone Park'ta seyircisiz olarak düzenlenecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig 2020-21 sezonu şampiyonu Beşiktaşımız, şampiyonluk kupasına 19 Mayıs Çarşamba günü saat 19.03’te Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek törenle kavuşacak. Kupa töreni ve lazer gösterisi, saat 21.15’te sona erecek. Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Vodafone Park’a taraftar alınmayacak. Beşiktaşlı sanatçıların birbirinden güzel şarkılarla renk katacağı kupa törenimiz, beIN Sports’tan naklen yayınlanacak."