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    Beşiktaş Larin için 10 milyon euro istiyor

    Beşiktaş'ın bu sezon en golcü futbolcusu olan Cyle Larin performansıyla bonservis bedelini de katladı. Siyah-beyazlılar Kanadalı futbolcu için 10 milyon euro istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 12:55
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    Beşiktaş Larin için 10 milyon euro istiyor

    Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği başarılı performansla bir anda transfer döneminin gözdeleri arasına girmeyi başaran Cyle Larin için Beşiktaş yönetimi kararını verdi.

    BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

    Siyah-beyazlılar, son olarak bir Fransız kulübünün 2.5 milyon euroluk teklifle gelmesinin ardından Kanadalı oyuncunun durumunu değerlendirip bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirledi.

    Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maçta 13 gol kaydeden 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen kulüplere bu kararlarını oyuncunun menajeri aracılığıyla paylaşan idareciler, bu rakamın altında bir öneriye kapalı olduklarını iletti.

    Beşiktaş Larin için 10 milyon euro istiyor #1

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