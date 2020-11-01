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    Beşiktaş, Larin'in golüyle Yeni Malatyaspor'u yendi

    Beşiktaş, Larin'in golüyle Yeni Malatyaspor'u yendi

    Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş, Larin'in tek golüyle maçı kazanarak üst üste 2. galibiyetini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 20:56
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 21:08
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    Süper Lig'in 7. haftasında Beşikta ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 1-0'lık skorla kazandı.

    LARIN ATTI BEŞİKTAŞ KAZANDI

    Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Rachid Ghezzal'ın asistiyle Cyle Larin attı.

    Beşiktaş bu sonuçla birlikte 6. maçında puanını 10'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 8 puanda kaldı.

    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, 6 Kasım Cuma günü Gaziantep FK'ya konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise 8 Kasım Pazar günü Denizlispor'u ağırlayacak.

    Beşiktaş, Larin in golüyle Yeni Malatyaspor u yendi #1

    239 GÜN SONRA TARAFTAR DESTEĞİ

    İki takım arasındaki karşılaşmayı locada yer alan taraftarlar da izledi.

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 'lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması' kararı doğrultusunda az sayıdaki siyah-beyazlı taraftar, uzun bir aradan sonra Vodafone Park'ta takımlarına destek verme fırsatı buldu.

    Beşiktaş, Larin in golüyle Yeni Malatyaspor u yendi #2

    Beşiktaş, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde 239 gün sonra az da olsa taraftar desteğini arkasına aldı. Ligde son olarak geçen sezonun 25. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta taraftarların önünde iç sahada maç oynayan siyah-beyazlı ekip, federasyonun kararı nedeniyle ligdeki 6 ve Avrupa kupalarındaki bir iç saha maçını taraftar desteğinden yoksun oynamıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi takımlarını tribünlere çağırarak destek verdi.

    Vodafone Park tribünlerine ayrıca Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı "İki devlet tek millet" ve "Geçmiş olsun İzmir" yazılı pankartlar yer aldı.

    Karşılaşma öncesi vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.

    Beşiktaş, Larin in golüyle Yeni Malatyaspor u yendi #3

    BEŞİKTAŞ, ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ GALİP

    Maçın son 15 dakikasında Yeni Malatyaspor çok oyuncuyla gol arasa da Beşiktaş savunmasını geçemedi. Beşiktaş ise zaman zaman tehlikeli ataklar yapsa da farkı artıramadı.

    Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

    Beşiktaş, Larin in golüyle Yeni Malatyaspor u yendi #4

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