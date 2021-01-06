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    Beşiktaş Larin'in şov yaptığı maçta Rize'ye 6 attı

    Beşiktaş Larin'in şov yaptığı maçta Rize'ye 6 attı

    Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u konuk eden Beşiktaş Larin (4) Oğuzhan ve Hasic'in golleriyle rakibini 6-0 yenerek yeniden liderliğe yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 20:50
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 20:57
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    Süper Lig'de 17. hafta maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İstanbul Dolmabahçe'de oynanan mücadelede kazanan 6-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Beşiktaş, bu 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

    Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 19, 31, 77 ve 83. dakikada Cyle Larin, 55. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 89. dakikada Ajdin Hasic kaydetti.

    Beşiktaş Larin in şov yaptığı maçta Rize ye 6 attı #1

    32 YIL SONRA CYLE LARIN

    Rizespor ağlarına 4 gol gönderen Cyle Larin, 32 yol sonra Beşiktaş formasıyla bir maçta 4 gol atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu. Cyle Larin, Ajdin Hasic'in golünde de asist yapan isim olmayı başardı.

    Rizespor Cyle Larin, 15. lig maçında 10. golüne ulaşırken, son haftaların formda ismi Oğuzhan Özyakup, Mayıs-Haziran 2017'den bu yana ilk kez üst üste 3 maçta skor katkısı yaptı. [2 gol, 2 asist].

    Beşiktaş Larin in şov yaptığı maçta Rize ye 6 attı #2

    Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 34 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Rizespor 20 puanda kaldı.

    Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş, Hatayspor'a konuk olacak. Rizespor, Denizlispor'u ağırlayacak.

    Beşiktaş Larin in şov yaptığı maçta Rize ye 6 attı #3

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