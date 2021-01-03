Haberler

Futbol Haberleri

Beşiktaş ligin en çok penaltı kullanan takımı oldu

Beşiktaş ligin en çok penaltı kullanan takımı oldu

Kayserispor'u 2-0 yenerek ligin zirvesine yerleşen Beşiktaş bu maçta kullandığı 2 penaltıyla birlikte toplamda 7 kez penaltı kullanarak Süper Lig'in en çok penaltı kullanan takımı oldu.