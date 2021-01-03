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Beşiktaş ligin en çok penaltı kullanan takımı oldu
Kayserispor'u 2-0 yenerek ligin zirvesine yerleşen Beşiktaş bu maçta kullandığı 2 penaltıyla birlikte toplamda 7 kez penaltı kullanarak Süper Lig'in en çok penaltı kullanan takımı oldu.
- Haber Merkezi
- 03.01.2021 - 21:23
- Güncelleme : 03.01.2021 - 22:23
Süper Lig'in 16. haftası yarın oynanacak olan Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşmasıyla sona erecek.
BEŞİKTAŞ 7 PENALTI KULLANDI
Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Antalyaspor'la berabere kalarak liderliği Alanyaspor'a devretmişti. Bugün Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş ise ligin yeni lideri oldu.
31 puanla zirveye ulaşan siyah-beyazlılar penaltılarda da zirveye oturdu. Kayserispor'a karşı 2 penaltı kazanan Beşiktaş 7 penaltıyla bu alanda da lider oldu.
Beşiktaş'ı sırasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray 6, Gaziantep, Karagümrük, Konyaspor, Rizespor ve Malatyaspor 5'er penaltıyla takip ediyor.
Öte yandan siyah-beyazlıların kazandığı 2 penaltı da sosyal medyada oldukça tartışıldı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)