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    Beşiktaş ligin en çok penaltı kullanan takımı oldu

    Beşiktaş ligin en çok penaltı kullanan takımı oldu

    Kayserispor'u 2-0 yenerek ligin zirvesine yerleşen Beşiktaş bu maçta kullandığı 2 penaltıyla birlikte toplamda 7 kez penaltı kullanarak Süper Lig'in en çok penaltı kullanan takımı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2021 - 21:23
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 22:23
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    Süper Lig'in 16. haftası yarın oynanacak olan Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşmasıyla sona erecek.

    BEŞİKTAŞ 7 PENALTI KULLANDI

    Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Antalyaspor'la berabere kalarak liderliği Alanyaspor'a devretmişti. Bugün Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş ise ligin yeni lideri oldu.

    Beşiktaş ligin en çok penaltı kullanan takımı oldu #1

    31 puanla zirveye ulaşan siyah-beyazlılar penaltılarda da zirveye oturdu. Kayserispor'a karşı 2 penaltı kazanan Beşiktaş 7 penaltıyla bu alanda da lider oldu.

    Beşiktaş'ı sırasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray 6, Gaziantep, Karagümrük, Konyaspor, Rizespor ve Malatyaspor 5'er penaltıyla takip ediyor.

    Öte yandan siyah-beyazlıların kazandığı 2 penaltı da sosyal medyada oldukça tartışıldı.

    Beşiktaş ligin en çok penaltı kullanan takımı oldu #2

    Beşiktaş ligin en çok penaltı kullanan takımı oldu #3

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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