Beşiktaş, logosunu güncelledi

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Beşiktaş Kulübü'nde 29 Aralık'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yarışacağı seçim öncesinde ise siyah-beyazlılarda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Kulübü, logosunda birtakım değişikliklere gitti.

LOGO DEĞİŞİKLİĞİ DUYURULMUŞTU

Siyah-beyazlıların eski iletişim direktörü Okay Karacan, geçtiğimiz günlerde kulübün logosunun değiştirildiğini açıklamıştı.

Karacan, "Biz logoyu değiştirdik, açıklayamadık ya..." şeklinde serzenişte bulunarak yeniliği duyurmuştu.

İKİ LOGO ARASINDAKİ FARKLAR

1- Logo yatay olarak genişletilmiş.

2- Bayrak kısmı ve şeritler büyütülmüş.

3- Bayrak kısmının üst çaprazında bulunan uçlar, beyaz uçlarla birleştirilmiş.

4- BJK harfleri küçültülmüş; 1903 kısmı ise inceltilmiş.

Beşiktaş'ın logosunun yeni hali, resmi olarak tescil edilmediği için yalnızca BJK Super APP uygulaması ve uygulamanın sosyal medya hesaplarında kullanılıyor.

DEĞİŞİKLİK KAYDA DEĞER BULUNMADI

Öte yandan yapılan değişikliklerin taraftarlarca kayda değer bulunmaması da sosyal medyada ayrı bir tartışma konusu yarattı.