Beşiktaş, Lugano maçı için İsviçre'ye gitti: Kafileyi Rahmi Koç uğurladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Zürih'e hareket etti.
Siyah-beyazlı futbolcuların yanı sıra Başkan Hasan Arat ve Divan Kurulu Üyesi Hüsnü Özyeğin de yer alırken, Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Jackson Muleka, İsviçre'ye götürülmedi.
Öte yandan havalimanında, başka bir uçuş için orada bulunan Beşiktaş’ın en eski üyesi ve Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ile karşılaşıldı.
TAKIMLA SOHBET ETTİ
Rahmi M. Koç, Başkan Hasan Arat, teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolcularla sohbet etti.
BAŞARI DİLEDİLER
Koç ve Özyeğin, Beşiktaş’a Lugano maçında başarılar diledi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın TSİ 21.30’da Thun Arena’da Lugano ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlı takımın İsviçre kafilesinde şu isimler yer alıyor:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu
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