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Beşiktaş, Lugano maçı için İsviçre'ye gitti: Kafileyi Rahmi Koç uğurladı

Beşiktaş, Lugano maçı için İsviçre'ye gitti: Kafileyi Rahmi Koç uğurladı Beşiktaş’ın yarın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacağı maç için İsviçre’ye giden siyah-beyazlıları, havalimanında Rahmi Koç yolcu etti.