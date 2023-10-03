Beşiktaş - Lugano maçının bilet fiyatları belli oldu

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Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında, 5 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Dolmabahçe Stadı'nda İsviçre Ligi ekibi Lugano'yu konuk edecek olan siyah-beyazlılar, bu mücadelenin bilet satışlarına dün başladı.
Konuyla ilgili olarak dün kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, fiyatların 500 TL ile 13 bin TL arasında olduğu duyuruldu.
Beşiktaş-Lugano maçı bilet fiyatları:
Loca 162: 13.000TL
VIP 100: 9.000TL
VIP 101-126: 8.250TL
1. Kategori: 2.700TL
102-125 Blok: 2.400TL
2. Kategori: 2.000TL
3. Kategori: 1.700TL
4. Kategori: 1.300TL
415-416 Blok: 1.300TL
5. Kategori: 1.200TL
414-417 Blok: 1.200TL
6. Kategori: 1.100TL
413-418 Blok: 1.100TL
7. Kategori: 525TL
8. Kategori: 500TL
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