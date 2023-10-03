Beşiktaş - Lugano maçının bilet fiyatları belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre Ligi ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş, bilet satışlarına başladı.

ensonhaber.com

Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında, 5 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Dolmabahçe Stadı'nda İsviçre Ligi ekibi Lugano'yu konuk edecek olan siyah-beyazlılar, bu mücadelenin bilet satışlarına dün başladı.

Konuyla ilgili olarak dün kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, fiyatların 500 TL ile 13 bin TL arasında olduğu duyuruldu.

Beşiktaş-Lugano maçı bilet fiyatları:

Loca 162: 13.000TL

VIP 100: 9.000TL

VIP 101-126: 8.250TL

1. Kategori: 2.700TL

102-125 Blok: 2.400TL

2. Kategori: 2.000TL

3. Kategori: 1.700TL

4. Kategori: 1.300TL

415-416 Blok: 1.300TL

5. Kategori: 1.200TL

414-417 Blok: 1.200TL

6. Kategori: 1.100TL

413-418 Blok: 1.100TL

7. Kategori: 525TL

8. Kategori: 500TL