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İHA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Macaristan'ın Debrecen şehrinde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

MAÇIN TAKTİĞİ ÜZERİNDE DURULDU

İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra topla hücuma çıkış çalışması yapıldı. Yardımcı antrenörler de bu bölümde sık sık oyunculara uyarılarda bulundu.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Maccabi Tel Aviv müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

MUCI, İDMANA KATILMADI

Sakatlığı bulunan Ernest Muçi, bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

BEŞİKTAŞ, MACARİSTAN'A GİDECEK

Siyah-beyazlılar, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Debrecen'e gidecek.