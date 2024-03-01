Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi idmana çıkmadı Galatasaray’da Mauro Icardi, yapılan antrenmana katılmazken, taktik idmanında yer alarak derbide forma giyeceği öğrenildi.

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Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı Türkiye Kupası'nda ağrıları olduğu gerekçesiyle kadroya alınmayan Mauro Icardi'nin sağlık durumu belli oldu.

Sarı-kırmızılıların yaptığı son taktik idmanında Arjantinli futbolcu yer almadı.

Derbide oynayacak

Edinilen bilgiye göre; tecrübeli oyuncunun yarın yapılacak taktik antrenmanında olması beklenirken, mücadelede de forma giyeceği öğrenildi.

Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçından önce yaptığı açıklamada, Icardi'nin ağrıları nedeniyle kadroda olmadığını duyurmuştu.

Beşiktaş maçlarını boş geçmiyor

Icardi, Beşiktaş’a karşı 3 karşılaşmaya çıktı. Bu derbileri boş geçemeyen 31 yaşındaki futbolcu, toplam 5 gol kaydetti.

Arjantinli futbolcu, bu sezon da takımını sırtlamaya devam ediyor. Mauro Icardi, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 23 mücadelede 14 gol sevinci yaşadı.