Beşiktaş maçı sonrası Alanyaspor'dan galibiyet pozu Alanyaspor'un sosyal medya hesabından 3-1'lik Beşiktaş galibiyeti sonrası galibiyet pozu paylaşıldı.

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Ligde sıkıntılı günler geçiren ve şampiyonluk potasından hızla uzaklaşan Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı Alanyaspor'a bitime 3 dakika kala yediği gollerle 3-1 yenildi.

Müsabakanın 9. dakikasında Omar Colley'in golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar 38. dakikada Yusuf Özdemir, 87. dakikada Nicolas Janvier ve 90. dakikada Carlos Eduardo'nun gollerine engel olamadı.

Dolmabahçe'de ilk galibiyet

Alanyaspor, Beşiktaş'ı İstanbul'da ilk kez yenmeyi başardı.

Daha önce Akdeniz temsilcisini İstanbul'da 7 kez ağırlayan Beşiktaş, ev sahibi olduğu tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılmıştı.

Galibiyet pozu

Karşılaşma sonrası Alanyaspor'un sosyal medya hesabından, "Galibiyet pozumuz!" notuyla futbolcuların soyunma odasında yaşadığı sevincin fotoğrafı paylaşıldı.