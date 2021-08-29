Beşiktaş maçında kural bilmeyen 4. hakem skandalı

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçında Salih Uçan'ın gördüğü kırmızı kartın ardından oyuna "Yerli oyuncu almalısınız" diyen 4. hakem sosyal medyanın gündemine oturdu.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırladığı karşılaşmada sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Dakika 48'de ikinci sarı karttan atılan Salih Uçan'ın ardından Teixeira'nın yerine Necip Uysal'ın girmesi ise futbolseverleri şaşırttı.

Bu kararın 'sahada 3 yerli olması zorunlu' gibi bir kural yüzünden olduğu düşünülürken maçın bitmesiyle birlikte Sergen Yalçın'ın söylediği sözler gerçeği ortaya koydu.

KURAL NE DİYOR?

Kurala göre sahada bir takım maksimum 8 yabancı bulundurabiliyor ancak yerli sayısı için bir belirginlik yok. Yani bir takımdan herhangi bir yerli oyuncu kırmızı kart gördüğünde 8 yabancı aynen sahada yer alabiliyor.

"4. HAKEM DE KURALI BİLMİYOR O ZAMAN"

Ancak Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonu yaptığı açıklamada bu kuralı bildiklerini ancak maçın 4. hakeminin kendilerini yanılttıklarını söyledi.

"TV'deki arkadaşlar bir şey bilmeden konuşuyorlar. Bizi suçluyorlar. Herhangi bir bilgileri yok. Alex'in sakatlığı vardı, 60'ta falan çıkaracaktık. Devam etmeyecekti. Çok hazır değildi. Hazırlamaya çalışıyoruz. 4-4-1'e dönünce Necip'i tercih ettik. Kural öyle değilse 4. hakem de kuralı bilmiyor, bizi kandırdı o zaman. Türk oynatmanız lazım dedi, biz de Necip'i aldık."

Salih'in gördüğü kırmızı kartın ardından ortaya çıkan kare de maçın 4. hakeminin kuralı bilmediğini doğruluyor.





(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)