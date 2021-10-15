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    Beşiktaş maçının VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu

    Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelenin VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 16:06
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    Beşiktaş maçının VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu

    Süper Lig 'de 9. haftanın perdesi İstanbul'da açılacak, Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

    Milli araya Sivasspor galibiyetiyle giren Kara Kartal, 5 eksikle gideceği deplasmanda kazanıp seri yakalamak istiyor.

    Başakşehir ise Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor.

    VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu zorlu mücadelenin VAR hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

    Beşiktaş maçının VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu #1

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