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Beşiktaş maçının VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu

Beşiktaş maçının VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelenin VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu.