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- Beşiktaş maçının VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu
Beşiktaş maçının VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu
Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelenin VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu.
- Haber Merkezi
- 15.10.2021 - 16:06
Süper Lig 'de 9. haftanın perdesi İstanbul'da açılacak, Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.
Milli araya Sivasspor galibiyetiyle giren Kara Kartal, 5 eksikle gideceği deplasmanda kazanıp seri yakalamak istiyor.
Başakşehir ise Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor.
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu zorlu mücadelenin VAR hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu oldu.