Beşiktaş mağlubiyet rekoruna koşuyor Süper Lig 30. hafta maçında Beşiktaş, evinde Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar 12. mağlubiyetini alırken, dikkat çeken bir istatistiğe de imza attı.

ensonhaber.com

Süper Lig 30. hafta maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Akdeniz temsilcisi 2-1 kazandı.

Konuk ekibin gollerini 5. dakikada Bünyamin Balcı ve 38. dakikada penaltıdan Adam Buksa atarken Beşiktaş'ın sayısını 46. dakikada Ernest Muci kaydetti.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 41'e yükseltti. Üst üste 3. kez maç kaybeden Beşiktaş ise 46 puanda kaldı.

Rakamlar sezonun özeti gibi

Öte yandan Beşiktaş'ın kötü rakamları da dikkati çekiyor.

Fernando Santos yönetiminde toparlanması beklenen ancak, beklentilerin oldukça altında kalan siyah-beyazlılar son üç Süper Lig maçından da puansız ayrılarak, 2021 yılından (Sergen Yalçın dönemi) bu yana bu alandaki en kötü istatistiği elde etti.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 30 maçın 12'sini kaybeden Beşiktaş, 1997-1998 ve 2011-2012 sezonları dışında lig tarihinde en fazla mağlubiyet aldığı sezonlardan birini yaşıyor. Siyah-beyazlılar bir kez daha yenilirse lig tarihinde kendi adına yenilgi rekorunu kırmış olacak.

Taraftarlar takımlarına dair umudu kesse de bunca kötü istatistiğe rağmen Avrupa kupaları şansını zorlayan Beşiktaş'ın sezon sonunda bu başarıyı sağlayıp sağlayamayacağı da merak ediliyor.