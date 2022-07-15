Beşiktaş - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş Avusturya kampında son hazırlık maçına çıkıyor.Taraftarlar maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanaldan yayınlacağını merak ediyor.İşte detaylar..

Avusturya kampını sürdüren Beşiktaş buradaki 3. hazırlık maçına çıkacak.İlk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1 ile geçen siyah beyazlılar ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile ile 0-0 berabere kalmıştı.

Yaptığı flaş transferler ile yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Beşiktaş'ta bazı oyuncular ile yolların ayrılması bekleniyor.

Siyah beyazlılar Avusturya kampının ardından ikinci Avrupa kampı için 20 Temmuz'da İspanya'ya gidecek.Valerien İsmael yönetiminde sıkı bir çalışma sürdüren Beşiktaş İspanya kampı öncesi moral depolamak istiyor.

Beşiktaş - Mainz 05 maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş ile Mainz 05 arasında oynanacak mücadele 15 Temmuz saat 21.15'te başlayacak.Kufstein Arena stadyumunda oynanacak maç D-Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.