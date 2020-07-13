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    Beşiktaş, Malatya'dan 3 puanla döndü

    Beşiktaş, Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü penaltıdan Caner Erkin kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 23:01
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    Beşiktaş, Malatya'dan 3 puanla döndü

    Süper Lig'de 32. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Yeni Malatyaspor ile Şampiyonlar Ligi hedefi olan Beşiktaş karşı karşıya geldi.

    Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.

    Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52.dakikada penaltıdan Caner Erkin kaydetti.

    Beşiktaş, Malatya'dan 3 puanla döndü #1

    N'KOUDOU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

    Siyah-beyazlılarda sarı kart gören Kevin N'Koudou cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe derbisinde oynama şansını kaybetti.

    Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 56'ye yükseltti ve 57 puanlı Sivasspor'u hemen arkasında haftayı kapattı. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.
    Süper Lig'de 33. haftada Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    Beşiktaş, Malatya'dan 3 puanla döndü #2

    Beşiktaş, Malatya'dan 3 puanla döndü #3

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