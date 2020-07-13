Beşiktaş, Malatya'dan 3 puanla döndü

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Beşiktaş, Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü penaltıdan Caner Erkin kaydetti.

Süper Lig'de 32. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Yeni Malatyaspor ile Şampiyonlar Ligi hedefi olan Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52.dakikada penaltıdan Caner Erkin kaydetti.

N'KOUDOU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah-beyazlılarda sarı kart gören Kevin N'Koudou cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe derbisinde oynama şansını kaybetti.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 56'ye yükseltti ve 57 puanlı Sivasspor'u hemen arkasında haftayı kapattı. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.

Süper Lig'de 33. haftada Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.