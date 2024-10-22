Beşiktaş, Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile profesyonel sözleşme imzaladı

Haber Merkezi
Beşiktaş Kulübü'nde iç transferde sıcak bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlılar, altyapıda forma giyen 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt'la profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş, genç isimle 2026-2027 sezonunun sonu kadar anlaşıldığını belirtti.
"YENİ DÖNEMDE ÜSTÜN BAŞARILAR DİLERİZ"
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz, gelişimini 2019-2020 sezonundan bu yana Beşiktaş Futbol Akademi’de sürdüren genç futbolcumuz Mehmet Tuğra Yeşilyurt’la 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Sahip olduğu potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Tuğra Yeşilyurt’a yeni dönemde üstün başarılar dileriz.
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