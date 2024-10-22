Beşiktaş, Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü'nde iç transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, altyapıda forma giyen 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt'la profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş, genç isimle 2026-2027 sezonunun sonu kadar anlaşıldığını belirtti.

"YENİ DÖNEMDE ÜSTÜN BAŞARILAR DİLERİZ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, gelişimini 2019-2020 sezonundan bu yana Beşiktaş Futbol Akademi’de sürdüren genç futbolcumuz Mehmet Tuğra Yeşilyurt’la 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Sahip olduğu potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Tuğra Yeşilyurt’a yeni dönemde üstün başarılar dileriz.