Beşiktaş, Mensah’ı geri gönderiyor

Beşiktaş, geçen yaz uzun uğraşlar sonucunda kiralık olarak renklerine bağladığı Bernard Mensah’ın bonservisini almayacak.

Son şampiyon Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon başında Kayserispor’dan kiraladığı Bernard Mensah, kariyerine Beşiktaş’ta değil Kayserispor’da devam edecek.

BEŞİKTAŞ MEMNUN KALMADI

Şampiyonluğa giden yolda kimi zaman sakatlıklar kimi zaman cezalı oyuncularla uğraşan Sergen Yalçın, bu yolda Bernard Mensah’tan istediği verimi alamadı.

Sezon genelinde sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Mensah için Kayserispor, "Satın alacak mısınız?" mesajı gönderdi. Beşiktaş ise "Hayır" cevabı verdi. Mensah, kulübüne geri döndü.

Bernard Mensah, bu sezon 31 maçta forma giyerken 4 gol ile katkıda bulundu.