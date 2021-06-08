Euro
10.4797
-0.24%
Dolar
8.6009
-0.14%
Altın
523.08
-0.54%
Borsa
1.446
-0.05%
Bitcoin
283.052
-10.30%
EXEN Coin
35.81
4.31%
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Beşiktaş, Mensah’ı geri gönderiyor

    Beşiktaş, geçen yaz uzun uğraşlar sonucunda kiralık olarak renklerine bağladığı Bernard Mensah’ın bonservisini almayacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 13:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş, Mensah’ı geri gönderiyor

    Son şampiyon Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon başında Kayserispor’dan kiraladığı Bernard Mensah, kariyerine Beşiktaş’ta değil Kayserispor’da devam edecek.

    BEŞİKTAŞ MEMNUN KALMADI

    Şampiyonluğa giden yolda kimi zaman sakatlıklar kimi zaman cezalı oyuncularla uğraşan Sergen Yalçın, bu yolda Bernard Mensah’tan istediği verimi alamadı.

    Sezon genelinde sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Mensah için Kayserispor, "Satın alacak mısınız?" mesajı gönderdi. Beşiktaş ise "Hayır" cevabı verdi. Mensah, kulübüne geri döndü.

    Bernard Mensah, bu sezon 31 maçta forma giyerken 4 gol ile katkıda bulundu.

    Beşiktaş, Mensah’ı geri gönderiyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir