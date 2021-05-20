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Beşiktaş Mensah'ın bonservisini almayacak
Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan isimlerden biri olan Bernard Mensah için durum netleşti.
- Haber Merkezi
- 20.05.2021 - 09:09
- Güncelleme : 20.05.2021 - 09:47
Beşiktaş'ta sezon başında satın alma opsiyonlu kiralana Bernard Mensah için karar verildi.
PERFORMANSI BEĞENİLMEDİ
Sezon başında Kayserispor'dan kiralanan Bernard Mensah, büyük beklentilerle transfer edilmişti. Ancak Ganalı futbolcu, bu sezon çıktığı 36 maçta 4 gol ve 1 asist ile vasatı aşamadı.
Bu doğrultuda 4.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, bonservisinin alınmayacağı öğrenildi.
Bernard Mensah, önümüzdeki sezon yeniden Kayseri'de forma giyecek.