Beşiktaş, milli arada iki maç oynayacak
ensonhaber.com

Süper Lig'de 30 hafta sonunda topladığı 46 puanla 4. basamakta bulunan Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, milli arayı sezonun kalan bölümü için hazırlanarak geçirecek.

Beşiktaş Futbol Takımı, milli maç arasında 2 hazırlık maçı yapacak.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, Karadağ ekibi Buducnost ve Süper Lig’den Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaşacak.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynayacak maçların programı şu şekilde:

23 Mart Cumartesi

16.00 Beşiktaş – Buducnost

28 Mart Perşembe

16.00 Beşiktaş – Fatih Karagümrük