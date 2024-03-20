Beşiktaş, milli arada iki maç oynayacak

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Süper Lig'de 30 hafta sonunda topladığı 46 puanla 4. basamakta bulunan Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, milli arayı sezonun kalan bölümü için hazırlanarak geçirecek.
Beşiktaş Futbol Takımı, milli maç arasında 2 hazırlık maçı yapacak.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, Karadağ ekibi Buducnost ve Süper Lig’den Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaşacak.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynayacak maçların programı şu şekilde:
23 Mart Cumartesi
16.00 Beşiktaş – Buducnost
28 Mart Perşembe
16.00 Beşiktaş – Fatih Karagümrük
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