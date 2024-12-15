Beşiktaş, Milot Rashica'nın sakatlığını açıkladı

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Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 16 Aralık Pazartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak.

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KADRODAN ÇIKARTILDI

Bu kritik maç öncesinde ise Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Milot Rashica'nın sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği ve 28 yaşındaki Kosovalı futbolcunun Adana Demirspor maçının kadrosundan çıkartıldığı belirtildi.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: