Beşiktaş, Milot Rashica'nın sakatlığını açıkladı

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk olacak.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 16 Aralık Pazartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak.
KADRODAN ÇIKARTILDI
Bu kritik maç öncesinde ise Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Milot Rashica'nın sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği ve 28 yaşındaki Kosovalı futbolcunun Adana Demirspor maçının kadrosundan çıkartıldığı belirtildi.
"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Milot Rashica’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme
Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica’nın yapılan değerlendirme ve sponsor hastanemizde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.
Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Doç. Dr. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Başkanı
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış