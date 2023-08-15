Beşiktaş, Milot Rashica'yı KAP'a bildirdi Beşiktaş, Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Norwich City ile görüşmelere başlandığınına ilişkin resmi açıklama yaptı.

ensonhaber.com Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. Kartal pozunu verdi Siyah-beyazlılar ile 4 yıl sözleşme imzalaması beklenen Milot Rashica, uçaktan Kartal pozunu verdi. Beşiktaş'ın transfer için Norwich City'e 5 milyon Euro bonservis ödemesi bekleniyor.