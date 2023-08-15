Beşiktaş, Milot Rashica'yı KAP'a bildirdi
ensonhaber.com

Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Kartal pozunu verdi

Siyah-beyazlılar ile 4 yıl sözleşme imzalaması beklenen Milot Rashica, uçaktan Kartal pozunu verdi.

Beşiktaş'ın için Norwich City'e 5 milyon Euro bonservis ödemesi bekleniyor.

Beşiktaş, Milot Rashica'yı KAP'a bildirdi