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- Beşiktaş, Montero transferinde sona yakın
Beşiktaş, Montero transferinde sona yakın
- Haber Merkezi
- 28.08.2020 - 16:12
- Güncelleme : 28.08.2020 - 16:12
Beşiktaş'tan yılda 3.4 milyon euro kazanan Domagoj Vida'nın siyah-beyazlı takımdan alacaklarına karşılık bonservisi istediği öğrenildi.
Lyon ile görüşme halinde olan tecrübeli stoperin bu teklifine sıcak bakan Kara Kartal, Hırvat stoperi takımdan göndererek maaş bütçesinde rahatlamak istiyor.
MONTERO İLE ANLAŞMA YAKIN
Orta Çizgi'de yer alan habere göre; siyah-beyazlı yönetim, Vida ile yolları ayırdıktan sonra bonservisi Atletico Madrid'de olan Francisco Montero'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
OPSİYONSUZ KİRALANACAK
Siyah-beyazlı yönetim, 21 yaşında stoper oyuncusunun transferinde sona yaklaştı.
Atletico Madrid'in çok şey beklediği isimlerin başında gelen Montero'nun kiralanmasına sıcak baktığı öğrenilirken futbolcunun satın alma opsiyonsuz kiralanacağı kaydedildi.
1+1 YILLIK ANLAŞMA TEKLİF EDİLDİ
Öte yandan Francisco Montero ile görüşen Beşiktaş, futbolcuya 1+1 yıllık kiralık sözleşmesi önerdi. Anlaşma sağlanırsa İspanyol stoper yıllık 750 bin euro kazanacak.
GEÇEN SEZON DEPORTIVO'YA KİRALANDI
Geçtiğimiz sezonu Deportivo'da kiralık olarak geçiren Montero, La Liga 2'de 30 maçta forma giyerken 2 bin 477 dakika sahada kaldı.