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    Beşiktaş, Montero transferinde sona yakın

    Domagoj Vida'nın yüksek maliyetinden dolayı gidişine izin verecek olan Beşiktaş, Atletico Madrid'in genç stoperi Francisco Montero ile anlaşma noktasına geldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 16:12
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 16:12
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    Beşiktaş, Montero transferinde sona yakın

    Beşiktaş'tan yılda 3.4 milyon euro kazanan Domagoj Vida'nın siyah-beyazlı takımdan alacaklarına karşılık bonservisi istediği öğrenildi.

    Lyon ile görüşme halinde olan tecrübeli stoperin bu teklifine sıcak bakan Kara Kartal, Hırvat stoperi takımdan göndererek maaş bütçesinde rahatlamak istiyor.

    Beşiktaş, Montero transferinde sona yakın #1

    MONTERO İLE ANLAŞMA YAKIN

    Orta Çizgi'de yer alan habere göre; siyah-beyazlı yönetim, Vida ile yolları ayırdıktan sonra bonservisi Atletico Madrid'de olan Francisco Montero'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    Beşiktaş, Montero transferinde sona yakın #2

    OPSİYONSUZ KİRALANACAK

    Siyah-beyazlı yönetim, 21 yaşında stoper oyuncusunun transferinde sona yaklaştı.

    Atletico Madrid'in çok şey beklediği isimlerin başında gelen Montero'nun kiralanmasına sıcak baktığı öğrenilirken futbolcunun satın alma opsiyonsuz kiralanacağı kaydedildi.

    1+1 YILLIK ANLAŞMA TEKLİF EDİLDİ

    Öte yandan Francisco Montero ile görüşen Beşiktaş, futbolcuya 1+1 yıllık kiralık sözleşmesi önerdi. Anlaşma sağlanırsa İspanyol stoper yıllık 750 bin euro kazanacak.

    GEÇEN SEZON DEPORTIVO'YA KİRALANDI

    Geçtiğimiz sezonu Deportivo'da kiralık olarak geçiren Montero, La Liga 2'de 30 maçta forma giyerken 2 bin 477 dakika sahada kaldı.

    Beşiktaş, Montero transferinde sona yakın #3

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