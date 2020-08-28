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Beşiktaş, Montero transferinde sona yakın

Beşiktaş, Montero transferinde sona yakın

Domagoj Vida'nın yüksek maliyetinden dolayı gidişine izin verecek olan Beşiktaş, Atletico Madrid'in genç stoperi Francisco Montero ile anlaşma noktasına geldi.