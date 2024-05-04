Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini yeniledi
ensonhaber.com

Süper Lig'de 35 maç sonunda topladığı 54 puanla 4. basamakta yer alan Beşiktaş'ta iç transferde hareketlilik devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta; Tayyip Talha Sanuç, Serkan Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin ve Yakup Arda Kılıç'ın sözleşmelerinin yenileyen siyah-beyazlılar, bir isme daha imza attırdı.

Beşiktaş, 17 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kontratının 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

"Sözleşmesi, 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatıldı"

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan, sahip olduğu yetenek ve potansiyelle Kulübümüze ve Türk futboluna uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sözleşmesi, 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatıldı. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Mustafa Erhan Hekimoğlu’na yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi.