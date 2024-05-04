Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini yeniledi Beşiktaş Kulübü, 17 yaşındaki genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 35 maç sonunda topladığı 54 puanla 4. basamakta yer alan Beşiktaş'ta iç transferde hareketlilik devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta; Tayyip Talha Sanuç, Serkan Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin ve Yakup Arda Kılıç'ın sözleşmelerinin yenileyen siyah-beyazlılar, bir isme daha imza attırdı.

Beşiktaş, 17 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kontratının 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

"Sözleşmesi, 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatıldı"

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi: