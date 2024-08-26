Beşiktaş, Necip Uysal'ın ameliyat olduğunu açıkladı Beşiktaş, takım kaptanı Necip Uysal'ın ameliyat edildiğini duyurdu. Tecrübeli isim 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber Merkezi

Beşiktaş efsanelerinden Necip Uysal, önceki gün yapılan idmanda sol dizinden sakatlandı. Yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildi.

En az 6 ay sahalardan uzak kalacak tecrübeli futbolcunun, ikinci devrenin ilk haftalarına yetiştirilmesi bekleniyor.

AMELİYAT EDİLDİ

Öte yandan siyah-beyazlılar, Necip Uysal'ın ameliyat olduğunu duyurdu.

Futbol A Takımımızın 24 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen futbolcumuz Necip Uysal, ameliyat oldu.



Necip Uysal'a, Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından artroskopik ÖÇB ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı.



Futbolcumuz Necip Uysal'ın rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır.

RIZA ÇALIMBAY'IN REKORUNA ORTAK

Kariyerinde Beşiktaş'tan başka takım olmayan Necip Uysal, şu ana kadar siyah-beyazlı forma altında 461 maç oynadı.

Beşiktaş'ta 16. sezonuna başlayan ve Rıza Çalımbay'ın rekoruna ortak olan Necip, bu sezon sadece Samsunspor maçında 45 dakika sahada kaldı.

Birçok mevkide oynayan ve joker görevi üstlenen Necip, siyah beyazlı takımda tüm kulvarlarda 461 resmi maça çıktı 6 gol atıp, 18 asist yaptı.