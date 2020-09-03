Beşiktaş: N'Koudou'da ikinci derece zorlanma tespit edildi

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'nun sol "biceps femoris" adalesinde zorlanma tespit edildi.

Sivasspor maçında sol adalesinde ağrı hisseden Georges N'Koudou ile ilgili Beşiktaş kulübünden resmi açıklama geldi.

"İKİNCİ DERECE ZORLANMA TESPİT EDİLDİ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Georges N'Koudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol biceps femoris adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. N'koudou’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.