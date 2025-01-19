Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer için imza töreni düzenliyor

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Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'la evinde golsüz berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları son bulmuştu.

Beşiktaş, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Siyah-beyazlılar, başkan Serdal Adalı'nın da katılımıyla 51 yaşındaki çalıştırıcıya Beşiktaş Stadyumu'nda imza töreni düzenliyor.

"ADIM ADIM YÜKSELECEĞİZ"

Başkan Adalı, sözlerine şöyle başladı:

Beşiktaş taraftarı mutsuz geçen 2-3 yıldan sonra sabır ve süre kelimelerini duymak istemiyor. Ama bazı aşamaları geçirmemiz gerekiyor. Adım adım yükseleceğiz. Bu süreç, Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey götürmez.

"YAPILANMA İÇİN SÜRE İSTEDİK"

Serdal Adalı, yapılanma için süre istediklerini yineledi ve şunları dedi:

Yapılanma için süre istedik. Bu duruma uygun bir teknik adam için görüşmeler yaptık, Ole Gunnar Solskjaer'de karar kıldık. Büyük takım oyunu ve baskını yaşadığı için hocamızla anlaştık. Hocamızla birçok konuda anlaştık. MANU'dan ayrıldıktan sonra 'Heyecan duyacağım proje ile döneceğim' demişti. Bu proje iki tarafı da heyecanlandırmaktadır.

"1,5 SENEDE HEDEF KÜÇÜLTMEYECEĞİZ"

Hedefi küçültmeyeceklerini belirten Serdal Adalı, şu şekilde konuştu:

Bu 1,5 senede hedef küçültmeyeceğiz. Önümüzdeki sene için kazanan takım oluşturacağız. Kendisine çok önemli isimler yardımcılık yapacak. Hedeflerimiz tam tamına uyuyor. Hocamız takımın durumu ve yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi. Mevcut takımı ne ben, ne de hocamız kurdu. Buna rağmen takımı en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Nasıl takım istediğimizi anlattık. Hücum futbolu oynayan Beşiktaş'ı, taraftarın nasıl bağrına bastığını anlattık. Beşiktaş'ta belirsizlik dönemi bitti. Bu durumun oyuncularımızda da olumlu etki yapacak, onların da kendini toparlayacağını düşünüyoruz.

"HERKESİ BİRLİKTELİĞE DAVET EDİYORUM"

Serdal Adalı, açıklamalarına şöyle devam etti:

Herkesi umutlarını tazelemeye ve bu birlikteliğe davet ediyorum. Saha içi ve dışında, takımımız son ana kadar desteklemelerini istiyorum. Oyuncularımız hata da yapacak ama bizim en büyük gücümüz taraftar. Her durumda takıma destek olalım. Hocamız ve teknik ekibe hayırlı olmasını diliyorum. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde başarılar kazanmış ve şampiyonluklar yaşamış bir ismi Beşiktaş'ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

"BAŞKANLA KALBEN BULUŞTUK"

Solskjaer ise sözlerine şöyle başladı:

Başkanımızla harika görüşmeler yaptık. Kalben buluştuk. Bu takımda kuracağımız bağlar çok önemli. Burada yeni bir temel oluşturacağız. Bu benim de çok fazla istediğim bir şeydi. Başkanımız, benim ve teknik heyetin kalbine dokunmuştur. UEFA'da çalışırken maçları ve Beşiktaş'ı takip ettim. Böyle bir kulüpte bulunduğum için gurur duyuyorum.

"TARAFTARIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Her gün çalışacaklarını ifade eden Norveçli teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Taraftarın ne istediğini biliyorum. Bunun için her gün çalışacağız. Ben sadece kazanmak için buradayım. Kazanma alışkanlığı olan oyuncularımız var. Beşiktaş zaferleri hak eden bir takım. Ben oyunculuğum ve teknik adamlığımda hep bunu hedefledim ve bu yüzden buraya geldim.

"SABIRLI OLACAĞIZ"

Sabırlı olacaklarını belirten Solskjaer, şu ifadeleri kullandı:

Gerçekçi olacağız, sabırlı olacağız ve doğru adımları atacağız. Yanlış kararlar verecek, yanlış transferler yapacak zamanımız yok. Sonrasında da doğru sonuçlar gelecektir.

"HERKES BENİ SICAK KARŞILADI"

Sıcak karşılandığını söyleyen Ole Gunnar Solskjaer, şunları dedi:

Şu ana kadar herkes beni çok sıcak karşıladı. İstanbul'da ilk günlerim harika geçti. Şimdi işe başlayacağız. Aslında yanlış söyledim, daha önce çok fazla Beşiktaş için çalıştım ve raporlar çıkardım. Şimdi resmi olarak çalışmalara başlayacağım.

"BENCE BU BİR İŞARET"

"Başarıya ulaşmanız için kadro ve süre yeterli mi?" sorusuna Solskjaer, şu yanıtı verdi:

Norveçliler olarak çok çalışan, mütevazi insanlarız. Pes etmeyiz. Beşiktaş da böyle, biliyorum. Kızım 3 Mart 2003 doğumlu. Beşiktaş da 3 Mart 1903'te kuruldu. Arada tam 100 yıl var. Bence bu bir işaret. Çok çalışmak lazım, yetenek de gerekli. 1,5 sene mutlu olursak, 1 sene daha opsiyon var.

"İYİ BİR OYUNCU GRUBUMUZ VAR"

İyi bir oyuncu grubu olduğunu söyleyen 51 yaşındaki teknik adam, şu şekilde konuştu:

Futbol bir denge işi. Fırsatlar yaratmak istiyoruz. Defansta agresif olmalıyız. Felsefem hücum üzerine kurulu. Sadece pas yapmak için pas yaptırmam. Direkt hızlıca hücum oynayıp, atağa geçmeyi severim. Takımda iyi oyuncular var. Topu kazandığımızda hızlı atağa geçtiğimiz anlar Samsunspor maçında oldu. Bu güzel bir şey ama adım adım bir şeyleri değiştireceğiz. Uygun ve doğru transferleri yapmak istiyoruz. Yanlış transferleri yapacak paramız ve zamanımız yok. Kulübün birkaç yılı zor geçti. Ben de oyuncuydum, oyuncular hedef ister. Oyuncular kendini böyle daha iyi hisseder. Takım, birçok hoca ile çalıştı. Oyuncuların bu durum karşısında yüzü düşebilir. Artık ileriye bakma vakti, iyi bir oyuncu grubumuz var.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Transfer çalışmaları hakkında ise hem Solskjaer hem de Adalı, açıklamalarda bulundu.

Solskjaer, şunları dedi:

Transfer kararı alırken, tüm departmanlar olarak karar vereceğiz. Sadece benim ve başkanın kararıyla transfer olmayacak.

Serdal Adalı ise, şu ifadeleri kullandı:

Transfer çalışmaları için hoca ile görüşeceğiz.

Solskjaer, sözlerine şöyle devam etti:

Yardımcım Erling Moe ve ben, Molde'de uzun süre görev yaptık. İyi arkadaşız, 6 sene Molde'de teknik direktörlük yaptı. O da meydan okumaya hazırdı. Biz birbirimizi iyi duruma getirdik. Kendisine projeyi anlattım. Benim Manchester United'da, onun Molde'de doğru yaptığı işleri yapabileceğimizi söyledim. O da kabul etti. Bu göreve hazır.

"ÖLMEDEN ÖNCE ÇOK PİŞMAN OLURDUM"

"Beşiktaş'tan daha önce gelen teklifi neden kabul etmediniz?" sorusuna Solskjaer, şu yanıtı verdi:

Daha önce görüştük ama bu kez bakan ve yönetimin projesi, doğru şeyler hissetmemi sağladı. Kalp atışınızın yükseldiğini hissetmeniz lazım. Başka teklifler de aldım, Norveç'te iyi bir hayatım vardı. Norveç'ten çıktığıma değecek bir teklif olmalıydı. İstanbul'da yaşamak, böylesi büyük bir kulübün projesine dahil olmaya 'Hayır' diyemezdim. Ölmeden önce bunu kabul etmediğim için çok pişman olurdum. Bu söylediklerim sözde kalmamalı, bir an önce başlamak istiyorum.

"YENİ BİR İNŞA YAPACAĞIZ"

Yeni bir yapı oluşturacaklarını belirten Solskjaer, şu değerlendirmeyi yaptı:

Başkan aslında bu konuyu açıkladı. Yeni bir inşa yapacağız. Yapıyı oluşturacağız. Daha önceki süreç kaotik geçti, daha stabil bir yapı olmalı. Hücumcu, genç ve mücadele eden oyunculara ve oyuna ihtiyacımız var. Kulübün değerlerini tekrar bir araya getirmeliyiz. Kenetlenmeliyiz. Biliyorum bunlar daha önce söylendi. Ancak ben kendime ve bana inan insanlara inanıyorum. Doğru sebeplerden dolayı buradayım. Futbolu çok severek başladım ve harika kariyerim oldu. Futbolu seven insanlara yardımcı olmak istiyorum. Cevapları da daha kısa tutmam gerektiğini öğreneceğim ama tutkulu olduğunuz zamanlarda bunu yapamıyorsunuz. Yine de bunun için çalışacağım.

"MANCHESTER UNITED İLE BENZER PROJE"

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş ile Manchester United'ı karşılaştırarak şu sözleri sarf etti: