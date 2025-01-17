Beşiktaş, uzun süredir devam eden teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı.
Siyah-beyazlılar son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve 3 yıldır da UEFA'da maç analisti olarak görev yapan Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır.
Siyah-beyazlılar, 51 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
İSTANBUL'A GELECEK
Beşiktaş'ın anlamaya vardığı Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i taşıyan uçak, bugün 14.00-15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacak.
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