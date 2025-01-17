Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Beşiktaş, uzun süredir devam eden teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve 3 yıldır da UEFA'da maç analisti olarak görev yapan Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır.

Siyah-beyazlılar, 51 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

İSTANBUL'A GELECEK

Beşiktaş'ın anlamaya vardığı Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i taşıyan uçak, bugün 14.00-15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacak.