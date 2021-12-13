Beşiktaş, Önder Karaveli ile yola devam kararı aldı

Beşiktaş yönetimi, teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasının ardından, yönetim yeni teknik adam için toplandı.

Yapılan toplantının ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile yola devam kararı alındı.

Beşiktaş Yöneticisi Ceyhun Kazancı, toplantı sonrası açıklama yaptı;

Ceyhun Kazancı açıklamalarında, "Daha detaylı çalışma kararı aldık. Çalışmalar bitene kadar Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldık. Yarın öbürgün isimlerle çalışmalar sonuçlanınca tekrardan değerlendirme yapacağız." dedi.

“ŞENOL GÜNEŞ İSMİ DE TOPLANTIDA GEÇTİ”

Kazancı, “Şenol Güneş ismi toplantıda gündeme geldi mi?” sorusuna ise, "Tabii. Birçok değerli hocamız var. Yerli birçok hocamızın ismi geçti, basında da gördüğünüz isimler. Bütün bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyacımız olacak." şeklinde yanıt verdi.

Cengiz Kazancı açıklamalarının devamında, "Bruno Pinheiro da gündemde. 7-8 adayımız var. Hata yapmak istemiyoruz. Önder Karaveli gibi harika bir liderimiz yok. Bizim zaten kendisinden şüphemiz yoktu. Daniel Farke ile anlaşamadık. Slaven Bilic hala adaylardan bir tanesi. Değerlendirmeleri yaptık. Bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyaç var. Yerli, yabancı adaylar var. Yazılmayan isimler de var. İsimler üzerine yoğunlaştık. Yerli ya da yabancı şartımız yok. Şenol Güneş ismi de toplantıda geçti." dedi.