Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde sona geldi

Beşiktaş'ta bir rüya adeta gerçeğe dönüşüyor...

Siyah-beyazlılar orta saha hattını güçlendirmek adına çok önemli bir adım attı.

Buna göre Portekiz temsilcisi Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA TAMAM...

Beşiktaş ile Benfica arasındaki anlaşma toplam 30 milyon euroya mal olacak.

Bu rakamın 5 milyon eurosu kiralama bedeli olarak ödenecek, kalan 25 milyon euro ise zorunlu satın alma opsiyonu kapsamında Benfica'ya aktarılacak.

24 yaşındaki milli futbolcunun Benfica ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro.

PERDE ARKASINDA NELER YAŞANDI?

Peki Orkun transferinde neler yaşandı gelin birlikte bakalım...

ABD'deki Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica'nın Auckland ile oynadığı maçta asist yaptıktan birkaç dakika sonra oyundan alınan Orkun Kökçü, hocası Bruno Lage ile tartışma yaşamıştı.

Lage'in, forma sürelerinde adaletsiz davrandığı düşüncesi hakim oldu. Yaşanan gerilim sonrası ayrılmaya karar verdi. Portekiz'de aradığı ortamı bulamayan Orkun, sevileceği yeni bir kariyer penceresi açmak istedi.

Milli futbolcu, çocukluk aşkı olan kulübün kendisini transfer etmek için sürece dahil olması sonrası oldukça heyecanlandı.

24 yaşındaki başarılı orta sahanın adı gündeme geldikten sonra hem Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın kendisini transfer etmek için şartları zorlaması hem de taraftarın çok büyük heyecanla Orkun'u yuvasına davet etmesi, oyuncuda mutluluk yaşattı.

ÇOCUKLUK AŞKI İÇİN DİĞER TEKLİFLERİ REDDETTİ

Yıldız oyuncu, Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisine kibarca "Hayır" dedi. İtalya'dan Inter, olası Hakan Çalhanoğlu ayrılığı sonrası Orkun'u transfer etmek istese de İtalyan ekibine de kapıları kapattı.

İngiliz medyası, Manchester United ve Tottenham'ın da ilgilendiğini duyurdu. Ancak milli yıldız "Beşiktaş'a gitmek istiyorum" dedi, başka da bir şey söylemedi.

Portekiz ekibi, Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a yönelik tavrı ve duruşu karşısında oldukça şaşırdı. Çok ciddi teklifler kapıda olmasına rağmen oyuncunun bu tutumu sonrası siyah-beyazlıların da transferde eli güçlendi.

Beşiktaş, Napoli'den Jens Cajuste'yi orta sahaya takviye etmek için kulübüyle 1 milyon Euro kiralama + 6.5 milyon Euro satın alma maddesiyle anlaşmayı tamamlamıştı. Ancak ertesi gün Orkun fırsatı doğunca Cajuste beklemeye alındı.

CAJUSTE BEKLEMEYE ALINDI

3 gün boyunca İstanbul'a davet edilmeyen oyuncu da diğer teklifleri değerlendirmeye aldı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü transferini ne kadar istediğini göstermek ve işi bitirmek için Portekiz'e giderek bizzat Benfica Başkanı Rui Costa ile yüz yüze konuştu. Zorunlu satın alma maddesiyle kiralık olarak yapılan görüşmelerde iki taraf olumlu bir şekilde masadan kalktı. İş artık son raddeye geldi.

Orkun cephesi "Yeter ki Benfica ile anlaşın, biz hazırız" diyerek net duruş sergiledi. Başkan Adalı, Portekiz'deki görüşmeler sonrası Hollanda'ya geçerek Orkun ve ailesiyle görüştü. Oyuncu tarafıyla 1+4 yıllık anlaşma sağlandı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI OYUNCUSU OLACAK

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon En-Nesyri’yi 19.5 milyon euro karşılığında renklerine bağlayarak Süper Lig tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmişti.

Orkun Kökçü, Beşiktaş'a transferinin belirtilen şartlarda gerçekleşmesi durumunda, En-Nesyri’yi geride bırakarak Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacak.

BENFICA'DA NE YAPTI?

İki sezon önce alt yapısından yetiştiği Feyenoord'dan yaklaşık 30 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü, Portekiz ekibinde 98 maça çıkarken 19 gol atıp 22 de asist üreterek 41 gole doğrudan katkı sağladı.

24 yaşındaki milli orta saha Benfica'da 1 Portekiz Lig kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası zaferi yaşadı.