Beşiktaş orta sahası sınıfta kaldı

Beşiktaş'ın orta sahasında forma giyen futbolcular geride kalan 10 haftada skora katkı anlamında bekleneni veremedi.

Süper Lig'de 10 haftalık periyot geride kalırken Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncuları ofansif açıdan beklentilerin altında kaldı.

Siyah-beyazlı takımda merkezde görev alan 6 isimden sadece 2 gol ve 2 asistlik katkı alınabildi. Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ve fırsat transferi olarak değerlendirilen Dele Alli 1 gol attı.

Ismael daha fazla katkı bekliyor

Salih Uçan 1 gol ve 1 asistlik katkı yaparken, Gedson Fernandes ise sadece 1 asist yapabildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael bu durumun farkında. Fransız çalıştırıcı, orta sahadaki oyuncularından daha fazla katkı bekliyor.