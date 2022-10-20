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    Beşiktaş orta sahası sınıfta kaldı

    Beşiktaş'ın orta sahasında forma giyen futbolcular geride kalan 10 haftada skora katkı anlamında bekleneni veremedi.
    • 20.10.2022 - 11:55
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    Beşiktaş orta sahası sınıfta kaldı

    Süper Lig'de 10 haftalık periyot geride kalırken Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncuları ofansif açıdan beklentilerin altında kaldı.

    Siyah-beyazlı takımda merkezde görev alan 6 isimden sadece 2 gol ve 2 asistlik katkı alınabildi. Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ve fırsat transferi olarak değerlendirilen Dele Alli 1 gol attı.

    Beşiktaş orta sahası sınıfta kaldı #1

    Ismael daha fazla katkı bekliyor

    Salih Uçan 1 gol ve 1 asistlik katkı yaparken, Gedson Fernandes ise sadece 1 asist yapabildi.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael bu durumun farkında. Fransız çalıştırıcı, orta sahadaki oyuncularından daha fazla katkı bekliyor.

    Beşiktaş orta sahası sınıfta kaldı #2


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