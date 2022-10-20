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Beşiktaş orta sahası sınıfta kaldı
Beşiktaş'ın orta sahasında forma giyen futbolcular geride kalan 10 haftada skora katkı anlamında bekleneni veremedi.
- 20.10.2022 - 11:55
Süper Lig'de 10 haftalık periyot geride kalırken Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncuları ofansif açıdan beklentilerin altında kaldı.
Siyah-beyazlı takımda merkezde görev alan 6 isimden sadece 2 gol ve 2 asistlik katkı alınabildi. Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ve fırsat transferi olarak değerlendirilen Dele Alli 1 gol attı.
Ismael daha fazla katkı bekliyor
Salih Uçan 1 gol ve 1 asistlik katkı yaparken, Gedson Fernandes ise sadece 1 asist yapabildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael bu durumun farkında. Fransız çalıştırıcı, orta sahadaki oyuncularından daha fazla katkı bekliyor.