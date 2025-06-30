Beşiktaş, Osayi’nin isteğine ikinci kez kapıyı kapattı

Beşiktaş'a transferi iptal olan Bright Osayi-Samuel, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'dan imza için ricada bulundu ama bu istek kabul görmedi.

Siyah-beyazlılar, Osayi-Samuel ile yıllığı 1.9 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcunun babası Nelson Osayi, siyah-beyazlılardan sezon başına 300 bin euro daha ücret istedi.

BABASININ SON ANDA İSTEĞİ TRANSFERİ BOZDU

Bunun üzerine Osayi'nin Beşiktaş'a transferi durduruldu.

Osayi'nin babasının ekstra ücret talebine sinirlenen başkan Serdal Adalı, "Osayi Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık." sözleriyle transferi iptal etti.

"BABAM BENDEN HABERSİZ ARADI"

Yaşananların ardından gazeteci Fatih Doğan, Osayi Samuel'in Serdal Adalı ile görüşerek "Babam benden habersiz aradı ve transferi bozdu, olanlardan haberim yok. Yeniden konuşalım." ricasında bulundu.

BEŞİKTAŞ OLMADI BIRMINHGAM

Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Osayi'nin bu talebini kabul etmedi ve transfer görüşmelerinin sonlandığını yineledi.

Öte yandan İngiliz basını, Beşiktaş'ın transferini veto ettiği Bright Osayi-Samuel'in İngiltere Championship takımlarından Birmignhgam ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Fenerbahçe'de 178 maçta süre bulan Nijeryalı futbolcu, 7 gol attı ve 15 asist yaptı.