Beşiktaş, özel maçta Sakaryaspor'u yendi Süleyman Seba anısına özel yapılan hazırlık karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

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Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, efsane Başkan Süleyman Seba anısına düzenlenen özel maçta karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.

3 gol de ilk yarıda geldi

Beşiktaş 15. dakikada Ante Rebic'in şık golüyle 1-0 öne geçti. 20. dakikada Sakaryaspor, Kabongo Kasongo'nun golüyle skoru eşitledi. Dakikalar 33'ü gösterirken Isaac Donkor'un kendi kalesine attığı golle siyah-beyazlılar 2-1 öne geçti.

43. dakikada yeşil-siyahlılar, Odise Roshi ile beraberliğe yaklaştı ancak top direkten dışarı çıktı ve ilk yarı 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlandı.

Düşük tempoda geçen ve iki takımında etkili olamadığı 2. yarıdan gol çıkmadı ve karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Yakup Arda sakatlandı

Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yakup Arda Kılıç, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta Yakup Arda yerine 34. dakikada Gökhan İnler oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, Samsunspor deplasmanına gidecek

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri milli ara dönüşü Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı Sakarya Ekibi ise 1. Lig'in 13. hafta açılış maçında Erzurumspor'u konuk edecek.