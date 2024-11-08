Beşiktaş, Patrick Schick'i istiyor

Haber Merkezi

Beşiktaş, ara transfer döneminde Bayer Leverkusen'in Çekyalı yıldız santrforu Patrik Schick'i gündemine aldı.

Alman basınında yer alan haberde, Bayer Leverkusen ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan 28 yaşındaki forvetin yeni bir takıma gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Alman ekibinde 7 Bundesliga maçına çıkan Çekyalı yıldız henüz gol atamadı, 1 asist yaptı.

Schick yalnızca Almanya Kupası'nda 2 maçta 2 gol kaydetti. Toplamda 13 resmi maçta 425 dakika süre alan deneyimli forvetin kiralık olarak Beşiktaş'a gidebileceği ileri sürüldü.