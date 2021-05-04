Beşiktaş paylaştı: İlk derse geç kalan öğrenci Ghezzal

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, sabah yapılan idmana biraz gecikince takım arkadaşları tarafından dalga konusu oldu. Bu anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Rachid Ghezzal, sabah antrenmanına geç kalınca siyah-beyazlı takımda sıcak görüntüler ortaya çıktı.

GHEZZAL İDMANA GEÇ KALIRSA...

Oruç tuttuğu bilinen Cezayirli yıldız sabah yapılan antrenmana beklenen saatte gelmeyince, Beşiktaş'ın dijital medya ekibi kameraları hazırladı ve Ghezzal'ın idmana gelişini kayıt altına aldı.

Atiba ve Rosier başta olmak üzere samimi bir diyalog kuran futbolcuların o hali tüm futbolseverlerin içini ısıttı.

Bazı rakip taraftarların da gönderinin altına "Ceza olarak derbiye çıkmasın" yorumunda bulunması dikkat çekti.

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