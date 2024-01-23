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Beşiktaş - Adana Demirspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar

Beşiktaş - Adana Demirspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı. Bu müsabakada iki takım da penaltı beklerken hakem Atilla Karaoğlan, iki pozisyonda da oyunu sürdürdü.