Beşiktaş - Adana Demirspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar

Beşiktaş ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geldi.
Dolmabahçe'de oynanan bu maçta gol sesi çıkmadı ve müsabaka 0-0 sona erdi.
Adana Demirspor'da, Yusuf Barasi 48. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 36'ya, Adana Demirspor ise 31'e yükseltti.
Nourani yerde kaldı, devam kararı çıktı
Mücadelede ise iki tartışmalı pozisyon yaşandı. Önce Adana Demirspor cephesi penaltı bekledi.
Adana ekibi, Jonas Svensson ile Mootaz Nourani arasında yaşanan pozisyonun ardından yoğun itirazda bulunurken devam kararı çıktı.
Beşiktaş, penaltı bekledi
Bu pozisyondan sonra ise Beşiktaş, Milot Rashica'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.
56. dakikada ceza sahasına giren Rashica, Michut'un müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü. VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan devam kararında kaldı ve oyun devam etti.
Sosyal medyadan paylaşım geldi
Öte yandan Beşiktaş, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından hakem yönetimine tepki gösteren bir paylaşım yaptı.
Siyah-beyazlılar, "Maçtan kareler" ifadeleriyle rakip ceza sahasında Edouard Michut ile Milot Rashica arasında yaşanan pozisyonu paylaştı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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