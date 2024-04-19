Beşiktaş penaltı bekledi! Hakem oyunu sürdürdü

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Süper Lig'de 33. haftanın açılış karşılaşmasında kötü gidişatını durdurmak isteyen Beşiktaş, alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Ankaragücü'nü konuk etti.
Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Oyun devam etti
Dakikalar 59. dakikayı gösterdiğinde Milot Rashica'nın vuruşu Uros Radakovic'ten geri döndü.
Beşiktaşlı oyuncular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Bahattin Şimşek, oyunu sürdürdü. Hollandalı VAR Denis Johan Higler ile de görüşen Şimşek devam kararında kaldı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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