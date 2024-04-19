Haberler



Futbol



Beşiktaş penaltı bekledi! Hakem oyunu sürdürdü

Beşiktaş penaltı bekledi! Hakem oyunu sürdürdü Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ettiği Süper Lig maçının ikinci yarısında penaltı bekledi. Bir süre VAR'ı dinleyen Bahattin Şimşek ise oyunu devam ettirdi.