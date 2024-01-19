Beşiktaş, Pendikspor maçına 8 eksikle çıkacak Beşiktaş'ta Pendikspor maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü Pendikspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta 23 kişilik kamp kadrosu açıklandı.

Salih Uçan, sağ uyluk iç adalesinde meydana gelen gerilme ve ödem nedeniyle kadroda yer almadı.

8 eksik var

Salih Uçan'ın yanı sıra sakatlıkları sebebiyle Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic ve Emrecan Uzunhan; Afrika Kupası'nda olmaları sebebiyle de Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku, Omar Colley ve Daniel Amartey kadroda bulunmuyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un Pendikspor maçı için belirlediği 23 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor: