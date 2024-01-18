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Beşiktaş, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.