Beşiktaş, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA
Süper Lig'in 21. haftasında 20 Ocak Cumartesi günü Pendikspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Hazırlıklar yarın sona erecek
Isınma ve pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdiği aktarıldı. Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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