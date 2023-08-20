Beşiktaş - Pendikspor maçının ilk 11'leri Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, evinde ligin yeni ekiplerinden Pendikspor'u ağırlayacak.

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Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor'u konuk edecek.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

İlk haftada Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

Pendikspor: Erdem, Serkan, Welinton, Rassoul, Nuno Sequeira, Gökcan, Vukovic, İbrahim, Halil, Eze, Diaby