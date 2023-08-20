Beşiktaş - Pendikspor maçının ilk 11'leri

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Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor'u konuk edecek.
Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.
İlk haftada Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar
Pendikspor: Erdem, Serkan, Welinton, Rassoul, Nuno Sequeira, Gökcan, Vukovic, İbrahim, Halil, Eze, Diaby