Beşiktaş - Pendikspor maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, evinde ligin yeni ekiplerinden Pendikspor'u ağırlayacak.

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Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor'u konuk edecek.

Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

Eksikler

Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yanı sıra Colley'in sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak. Yeni transferlerden Chamberlain'in de tam hazır olmaması nedeniyle maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Rebic, Muleka, Aboubakar

Pendikspor: Burak, Nuno Sequeira, Rassoul, Welinton, Tzavellas, Vukovic, Halil, Aosman, Gökcan, Görkem Bitin, Thuram