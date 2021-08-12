Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı duyurdu

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisinin 3 milyon euro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ile 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, oyuncunun bonservisinin 3 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Leicester City'den alındığı ve kendisiyle 3+1 yıllık anlaşıldığı belirtildi.

GHEZZAL İMZAYI ATTI

Kulübün internet sitesinde yayınlanan mesajda, "Kulübümüz, 2021-2022 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon futbol takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Rachid Ghezzal ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rachid Ghezzal'a yuvana hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

MOTORLU TANITIM VİDEOSU

Beşiktaş, sosyal medya hesaplarından Ghezzal için özel bir video yayımladı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon motosikletle evrakları son anda TFF'ye yetiştirilen yıldız oyuncu için motosikletli bir video hazırladı.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı açıkladı VİDEO

“BEŞİKTAŞ DIŞINDA HİÇBİR TAKIMA GİTMEM”

Öte yandan Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz, katıldığı bir televizyon programında oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Ghezzal'ın Beşiktaş'ta kalmak istediğini kendisine söylediğini belirten Korkmaz, konuyla ilgili, "Ghezzal'ın kalmak istemesinin en büyük nedeni Sergen Yalçın'dır. Milli Takım'a 3 yıldır gitmiyordu. Özgüven kazandı. İnanılmaz şekilde kalmak istiyor şu anda. Sergen hocayla devam etmek istediğini söylüyor ve ona hep teşekkür ediyor.

Başkan'da Ghezzal'ın ailesi de çok istiyor. Leicester City'nin ne isteyeceği önemli bedeli ne olacaksa Beşiktaş dışında hiçbir takıma gitmeyeceğini de söyledi." açıklamalarında bulunmuştu.