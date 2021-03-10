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    Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisi için çözüm arıyor

    Bu sezon en çok verim alınan futbolculardan biri olan Rachid Ghezzal'ın bonservisini alma çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde teklifini artıracak.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 11:26
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    Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisi için çözüm arıyor

    Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla alkış alan Rachid Ghezzal, yaptığı asistlerle takımının başarısında büyük rol oynadı.

    BEŞİKTAŞ'TAN ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMÜLÜ

    Geçtiğimiz sezon Leicester City'den Fiorentina'ya giden ancak yeterli performansı veremeyen Cezayirli futbolcu sezon başında Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

    Kısa sürede yaptıklarıyla kafalardaki soru işaretlerini kaldıran başarılı oyuncu için Leicester City'nin kapısı çalınmış ancak 7 milyon euroluk bonservis talebiyle karşılaşılmıştı.

    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ın bonservisi için çözüm arıyor #1

    TEKLİF ARTIRILACAK

    Siyah-beyazlılar bu parayı yüksek bulsa da Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde gelecek parayı da hesap ederek yaptığı 3 milyon euroluk teklifi biraz daha artırarak şansını deneyecek.

    Öte yandan 28 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'ta kalmak istediği öğrenildi.

    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ın bonservisi için çözüm arıyor #2

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