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Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisi için çözüm arıyor

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisi için çözüm arıyor

Bu sezon en çok verim alınan futbolculardan biri olan Rachid Ghezzal'ın bonservisini alma çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde teklifini artıracak.