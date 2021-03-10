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- Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisi için çözüm arıyor
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisi için çözüm arıyor
Bu sezon en çok verim alınan futbolculardan biri olan Rachid Ghezzal'ın bonservisini alma çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde teklifini artıracak.
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 11:26
Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla alkış alan Rachid Ghezzal, yaptığı asistlerle takımının başarısında büyük rol oynadı.
BEŞİKTAŞ'TAN ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMÜLÜ
Geçtiğimiz sezon Leicester City'den Fiorentina'ya giden ancak yeterli performansı veremeyen Cezayirli futbolcu sezon başında Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.
Kısa sürede yaptıklarıyla kafalardaki soru işaretlerini kaldıran başarılı oyuncu için Leicester City'nin kapısı çalınmış ancak 7 milyon euroluk bonservis talebiyle karşılaşılmıştı.
TEKLİF ARTIRILACAK
Siyah-beyazlılar bu parayı yüksek bulsa da Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde gelecek parayı da hesap ederek yaptığı 3 milyon euroluk teklifi biraz daha artırarak şansını deneyecek.
Öte yandan 28 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'ta kalmak istediği öğrenildi.