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    Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisini aldı

    Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisini aldı

    Beşiktaş, Rachid Ghezzal için Leicester City ile 3 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 13:45
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    Beşiktaş, kadrosuna dahil etmek için uzun süredir uğraş verdiği Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı.

    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ın bonservisini aldı #1

    3 MİLYON EURO BONSERVİS

    Beşiktaş, Leicester City'den Rachid Ghezzal'in bonservisini aldı. Leicester City ile 3 milyon euro karşılığında anlaşma sağlanırken, Cezayirli yıldız, Rizespor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

    Öte yandan anlaşmada 500 bin euro da başarı bonusunun olduğu öğrenildi.

    8 GOL 18 ASİST YAPMIŞTI

    Geçen sezon 8 gol ve 18 asistiyle çifte şampiyonlukta pay sahibi olan Cezayirli sağ kanat, Beşiktaş ile Leicester City arasındaki anlaşmayı bekliyordu.

    Geçen sezon transferin son günü Beşiktaş'a katılan ve evrakları moto kurye ile TFF'ye yetiştirilen Ghezzal'ın Beşiktaş yönetimine haber gönderip, "İlk maçta takımla sahada olmak istiyorum." dediği belirtildi.

    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ın bonservisini aldı #2

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