Beşiktaş, Jurasek'in yerine eski yıldızını geri istiyor

Arthur Masuaku'nun takıma veda etmesi sonrasında sol beke David Jurasek'i getiren Beşiktaş, Çek oyuncunun Shakhtar Donetsk karşılaşmasında gösterdiği kötü performans sonrası bölgeye yeni bir takviye yapmayı düşünüyor.

Siyah-beyazlılar üç sezon önce 4,5 milyon euro karşılığında Rangers'a sattığı Rıdvan Yılmaz'ı geri getirmek istiyor.

Bu kapsamda siyah-beyazlı yönetim, Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'ın transferi için girişimlere başladı.

RIDVAN'IN DÜŞÜNCELERİ DEĞİŞTİ: DÖNMEK İSTİYOR

Milli oyuncu da yuvasına dönmek için çok istekli ancak İskoç kulübünün 3 milyon euroluk talebi transferi zorluyor.

Beşiktaş yönetimi, transferi yaklaşık 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle tamamlamayı planlıyor.

Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

2022/2023 sezonunda Beşiktaş'ta İskoç ekibine 4 milyon euro ücret karşılığında transfer olan milli oyuncu, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'ye geri dönüş kapılarını kapatmış olsa da bu sefer düşünceleri değişti.

RANGERS'TA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers'ta giydiği forma numarasının, kendisine danışılmadan başka bir futbolcuya verilmesi ve yeni sezon planlamasında geri planda kalması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan 24 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu bakıyor.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Rıdvan Yılmaz'ın Rangers ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Rangers forması altında 77 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.