Beşiktaş, Rize'de 2 puan bıraktı

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Beşiktaş, 25. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Rizespor, 56. dakikada Joel Pohjanpalo'nun golüyle eşitliği sağladı.

Beşiktaş, yalnızca 4 dakika sonra Emirhan İlkhan ile tekrar öne geçti. Beşiktaş'ın 2004 doğumlu genç yeteneği Emirhan İlkhan, Süper Lig'deki ilk maçında fileleri havalandırdı.

Rizespor, 68. dakikada bir kez daha Joel Pohjanpalo ile eşitliği sağladı.





İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

85. dakikada Rizesporlu Gökhan Gönül faulü nedeniyle, Beşiktaşlı Montero ise faul sonrası Boldrin'e yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Beşiktaş'ı ligdeki son 20 maçında mağlup edemeyen Rizespor, puanını 18'e çıkardı. Deplasmandaki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Beşiktaş ise 29 puana yükseldi.

Beşiktaş, gelecek hafta Gaziantep FK'yi konuk edecek. Rizespor ise Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.



