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    Beşiktaş-Rizespor - CANLI SKOR

    Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Rizespor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 18:58
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 20:02
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    46' İkinci yarı başladı.

    İlk yarı sonucu: Beşiktaş 2-0 Rizespor

    41' Beşiktaş'ta Welinton, Melnjak'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

    33' Josef'in presiyle topu alan Beşiktaş'ta Rıdvan'dan pası alan Aboubakar kale alanının hemen önünde önünü boşaltıp vuruşunu yaptı, top az farkla üstten auta gitti.

    31' Gol... Beşiktaş 2-0 Rizespor (Larin)

    22' Beşiktaş golden sonra da baskıya devam ediyor.

    19' Gol... Beşiktaş 1-0 Rizespor (Larin)

    6' Beşiktaş hazırlık paslarıyla savunmadan çıkmaya çalışıyor.

    5' İlk bölümde faul düdüklerinin sayısı fazla diyebiliriz. Oyun sık sık kesiliyor, tempo henüz yükselmedi.

    1' Maç başladı.

    Geçtiğimiz hafta Kayserispor'u yenerek liderliğe yükselen Beşiktaş, Rizespor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

    Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Beşiktaş-Rizespor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan, Larin, Nkoudou, Aboubakar

    Rizespor: Gökhan; Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak; Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay; Skoda

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