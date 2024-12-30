Beşiktaş, Rizespor maçı hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftasında Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmasıydı.

İki grup halinde salonda yapılan idman; kuvvet, koordinasyon, esneklik ve dayanıklılık çalışmaları olarak gerçekleşti.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Siyah-beyazlılar, Rizespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.